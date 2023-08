أسطورة حراسة المرمى بوفون يعتزل كرة القدم

أعلن أسطورة حراسة المرمى الإيطالي جيانلويجي بوفون، اليوم الأربعاء، اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي.

ورغم ارتباطه بعقد مع بارما الإيطالي إلى صيف 2024، إلا أن الأسطورة بوفون قرر إنهاء مسيرته الكروية، بعد 28 سنة كاملة من العطاء.

ونشر بوفون عبر حسابه الشخصي على “تويتر” مقطع فيديو يتضمن لقطات لمسيرته الطويلة في الملاعب.

وكتب حامي عرين المنتخب الإيطالي: “هذا كل شيء، لقد أعطيتني كل شيء، وأعطيتكم كل شيء، وقد فعلناها (مسيرته الكروية) معا”.

للإشارة فإن بوفون، يعتبر واحدا من أفضل حراس المرمى في تاريخ كرة القدم، وهو الذي فضل إنهاء مسيرته مع بارما، الذي بدأ معه مشواره الكروي في “السيري ب” الإيطالية.

That’s all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 2, 2023