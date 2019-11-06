أسطورة رومانيا يكشف تفاصيل مُثيرة عن مُهاجم الخضر المُستقبلي

كشف أسطورة رومانيا، ومدرب نادي كلوج، دان بيتريسكو، تفاصيل مُثيرة، بخصوص الجزائري بلال عمراني، المُرشح للإلتحاق بصفوف المنتخب الوطني مُستقبلا.

وصرّح قائلا لجريدة “بروسبور” المحلية :”لقد طلبت منه تغيير قصة شعره، والتخلص من الأقراط وصبغة الشعر، ليُركز على الملعب فقط”.

وواصل :”لقد قمت بالعمل معه بشكل قوي، وفرضت عليه إنضباطا كبيرا، وهو ما أعطى ثماره، والنتائج ظاهرة للعيان للجميع حاليا”.

وأكد ذات المصدر، بأن صاحب الـ26 عاما قد تلقى إستدعاءً أوليا من جمال بلماضي، إستعدادا لتمثيل الخضر من هنا فصاعدا.

ويُذكر أخيرا، بأن صاحب الـ12 هدفا هذا الموسم، كان يُصنف كأبرز المواهب الصاعدة في أوروبا، ومثل فرنسا في الفئات الشُبانية.