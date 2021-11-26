أسطورة شبيبة القبائل أرزقي كوفي في ذمة الله

تلقت الأسرة الكبيرة لفريق شبيبة القبائل، وجماهير الفريق، اليوم الجمعة، نبأ وفاة اللاعب الأسطورة السابق للفريق، أرزقي كوفي.

وانتقل المهاجم السابق للشبيبة، أرزقي كوفي (73 عاما)، اليوم الجمعة، إلى رحمة الله، بعد صراع طويل مع المرض.

ويعد كوفي، أحد أبرز لاعبي الشبيبة على مر التاريخ، كونه صاحب الهدف الذي سمح للفريق بالصعود إلى القسم الأول موسم 1968-1969.

كما يذكر بأن الإدارة الحالية لشبيبة القبائل، كانت قد كرمت أرزقي كوفي، خلال الأيام القليلة الماضية، اعترافا بما قدمه للفريق.

ومن المقرر أن تشيع جنازة الفقيد، بعد ظهر يوم غد السبت، بمسقط رأسه بمدينة تيزي وزو