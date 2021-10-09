أسطورة فرنسا “يُحرج” دولور ويُعيده لأرض الواقع

وجّه أسطورة كرة القدم الفرنسية، جون ميشال لاركي، انتقادات لاذعة لأندي دولور، بعدما فضحه الناخب الوطني، جمال بلماضي، أمام الرأي العام، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أول أمس الخميس.

وتحدث النجم الأسبق لسانت إيتيان على أمواج إذاعة “أر أم سي” قائلا بخصوص المُهاجم :”لو كنت مكانه، لما رفضت المنتخب، لأنه كان قادرا على التوفيق بين كليهما”.

وواصل :”لقد ضيع إمكانية لعب مُنافستين كبيرتين خلال فترة وجيزة، وهو أمر قد لا يكون مُتاحا له في المُستقبل، عندما تكون قدماه غير قادرتين على تحمل العبء، ولكنه يؤكد بأن المُشكل ليس بدنيا”.

وختم في هذا الشأن :”هو يقول بأنه يُفضل التركيز على نيس من أجل حسم الصراع مع دولبرغ وغويري، ولكن المنتخب لم يكن ليؤثر عليه، باعتبار أنه سيغيب مثله زميليه عن التدريبات خلال فترة التوقف الدولي”.

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