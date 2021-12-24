أسطورة فرنسا يُدافع عن الكان ويصدم الفيفا !

دافع أسطورة المُنتخب الفرنسي “باتريك فييرا” بقوة عن منافسة كأس أمم إفريقيا المُقررة الشهر المُقبل بالكاميرون.

بطل العالم رفقة الديوك الفرنسية سنة 1998 والمُدرب الحالي لفريق كريستال بالاس الانجليزي خالف كل الأندية الأوروبية واعتبر “الكان” أهم من منافسة كأس أمم أوروبا.

وقال “فييرا” اليوم في تصريحات صحفية:”لن أمنع أبدا لاعبا من الذهاب الى كأس أمم إفريقيا والمُشاركة فيها مع منتخب بلاده”.

كما أضاف المُدرب ذو الأصول الافريقية:”أظن أن منافسة الكان يجب أن تحظى باحترام أكبر، وأظن أيضا أنها منافسة أكبر من اليورو”.