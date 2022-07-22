أسطورة قطر يقصف بلايلي بالثقيل !

قصف، عوض حسن بوجلوف، نجم المنتخب القطري ونادي قطر السابق، لاعب فريق ستاد بريست 29، يوسف بلايلي، بالثقيل.

حيث قال بوجلوف لجريدة الوطن القطرية اليوم الجمعة في حوار مُطول.

“لا اختلاف على إمكانيات بلايلي الفنية فهو لاعب مهاري وهداف”.

كما أضاف:”بلايلي يعتبر «أسوأ لاعب مر على تاريخ الفريق» خلال الفترة الأخيرة، لأنه لاعب غير متعاون مع زملائه في الملعب”.

قبل أن يختم:”بلايلي لاعب أناني يركز على اللعب الشخصي أكثر من الجماعي”.

“لديه الكثير من المشاكل التي تؤكد أنه لاعب لا يحسن التعامل الاحترافي داخل وخارج الملعب، لذلك يعتبر نموذجا سيئا للاعب جيد فنيا”.