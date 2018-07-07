أسطورة كرة القدم الجزائرية “لالماس” في ذمّة الله

تُوفي اليوم السبت، أسطورة كرة القدم الجزائرية وشباب بلوزداد، حسان لالماس عن عُمر ناهز الـ75 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ودخل لالماس منذ أمس الجمعة في غيبوبة، قبل ان توافيه المنية اليوم السبت بمنزله.

ويُعتبر “لالماس” من أحسن ما أنجبت كُرتنا على الإطلاق، لمؤهلاته الفنية وقدراته التهديفية التي جعلته يكتب إسمه بأحرف من ذهب.

وحقق “الكبش” ، مشوارا خياليا مع “le grand chabab” وقاده لفرض سيطرته محليا ومغاربيا مابين “1965 – 1972”.

وتعزي أسرة “النهار أون لاين” أسرة المرحوم، و”السياربي” والكرة الجزائرية في هذا المُصاب الجلل.

“إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ