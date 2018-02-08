أسطورة “ليستر”: “أنا متضامن مع محرز”

صرح “نايل لينون” أحد أبرز أساطير “ليستر سيتي” ومدرب “سيلتيك غلاسغو” السابق، أنه متضامن مع رياض محرز في قضيته مع فريقه وأنه يعرف جيدا ماذا يمر به الجزائري.

قال “لينون” في تصريحات لصحيفة “الصن” البريطانية: “إذا كان رياض يمر بحالة من الإحباط فأنا متضامن معه”.

وأضاف: “عشت أيضا هذه الحالة، وأشعر به، على الجميع أن يقف معه ويسانده سواءً من الفريق أو من الأشخاص المقرّبين”.

وتابع: “أتفهم أنه من الصعب تقبل ما حدث، وهذا يؤثر عليك كثيرا سواءً في عالم كرة القدم أو خارجها”.

وأردف: “كنت أتدرب يوميا وأنا في مثل هذه الحالة لكني كرهت حتى الخروج من المنزل حينها بل ستكره كل شيء”.

في حين ختم كلامه:”في الوقت الحالي محرز يريد البقاء وحيدا، بعيدا عن عائلته عن أصدقائه وعن الأشياء الجميلة وهذا صعب”.