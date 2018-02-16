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أسطورة ليفربول: “أحب سليماني ونيوكاسل بحاجة له”

الرياضة
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أسطورة ليفربول: “أحب سليماني ونيوكاسل بحاجة له”
بقلم أمير بهلول

أشاد أسطورة ليفربول “جون بارنس” بخدمات المهاجم الجزائري “إسلام سليماني” الذي انضم مؤخرا لنادي نيوكاسل قادما من ليستر سيتي على شكل إعارة.

وقال بارنس في تصريحات صحفية: “أحب سليماني، وهو رأس حربة حقيقي، كما يلعب بحرارة كبيرة”.

وأضاف: “يحسن التواجد داخل منطقة الجزاء ويلعب جيدا الكرات الهوائية، نيوكاسل بحاجة لمهاجم مثله يحسن اللعب داخل منطقة الجزاء”.

وتابع: “أعتقد أن طريقة لعب ليستر لم تساعده كثيرا على التألق، لكن في نيوكاسل سيكون الأمر مغايرا”.

وختم كلامه: “سيكون مفيدا للفريق وسيساعده كثيرا هو مهاجم جيد للغاية”.

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