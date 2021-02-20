أسطورة ليفربول :”ما فعله محرز ليس عاديا”

أشاد أسطورة ليفربول والكرة الإنجليزية، مايكل أوين، بالدولي الجزائري رياض محرز، بعد عرضه المميز أمام إيفرتون.

وتحدث الهداف الأسبق لـ”الريدز” قائلا :”الطريقة التي سجل بها محرز غير عادية، والقيام بها ليس في مُتناول أيٍ كان”.

وأضاف :”المدافع كان يعتقد بأن رياض بعيد عن المرمى ولن يُشكل خطرا، ولكنه هذا الأخير وبفضل موهبته زار الشباك”.

وختم :”عندما تكون تمتلك عصا سحرية، إسمها قدمك اليُسرى، فإنك تكون قادرا على فعل كل شيء”.

ويستهدف قائد الخضر، المُحافظة على مكانته الأساسية مع مانشستر سيتي، بعد إنتفاضته الأخيرة.

ويمتلك الجناح الطائر فُرصا كبيرة، لمُباشرة اللقاء القادم لـ”السكاي بلوز” كأساسي، خلال مُلاقاة ليفربول.