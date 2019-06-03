أسطورة ليون سيفصل في ملف “بن ناصر”

كشفت “ليكيب” الفرنسية بأن نادي “أولمبيك ليون” يضع الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر كواحد من أولوياته خلال الميركاتو الصيفي الداخل.

وأوضحت الصحيفة بأن الطاقم الفني الجديد لـ”لوال” بقيادة البرازيليين “سيلفينيو” و”جونينيو”، واللذين طلبا إستقدام متوسط ميدان قوي من الناحية التقنية.

وقام المُكلف بخلية الإستقدامات “فلوريان موريس”، بإعداد تقرير مُفصل عن لاعب “إمبولي” الإيطالي مُرفقا ذلك بفيديوهات دقيقة توضح نقاط قوته.

وأوضح ذات المصدر بأن ملف صاحب الـ21 على طاولة الأسطورة “جونينيو”، والذي سيفصل في تقديم عرض للاعب الصاعد من عدمه.