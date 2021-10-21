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الرياضة

أسطورة مصر:”الخضر من المُرشحين للتتويج بكأس العرب”

بقلم حواز عبد النور
أسطورة مصر:”الخضر من المُرشحين للتتويج بكأس العرب”
الخضر محل اشادة
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رشح أسطورة المُنتخب المصري وائل جمعة المُنتخب الجزائري للتألق في كأس العرب للمُنتخبات قطر 2021 ولما لا التتويج.

وعن المنافسة في بطولة كأس العرب، قال جمعة:”هناك الكثير من المنتخبات العربية القادرة على المنافسة على اللقب”.

“أبرزها المنتخب القطري، ومنتخبات شمال إفريقيا مصر وتونس والجزائر والمغرب، حتى دون اللعب بالمحترفين”.

وختم:”هذا بالإضافة للمنتخب السعودي، الذي يقدم مستويات طيبة في التصفيات الآسيوية، كما أن العراق والإمارات أيضا من المنتخبات التي لديها حظوظ في المنافسة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/ngKax
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