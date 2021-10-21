أسطورة مصر:”الخضر من المُرشحين للتتويج بكأس العرب”

رشح أسطورة المُنتخب المصري وائل جمعة المُنتخب الجزائري للتألق في كأس العرب للمُنتخبات قطر 2021 ولما لا التتويج.

وعن المنافسة في بطولة كأس العرب، قال جمعة:”هناك الكثير من المنتخبات العربية القادرة على المنافسة على اللقب”.

“أبرزها المنتخب القطري، ومنتخبات شمال إفريقيا مصر وتونس والجزائر والمغرب، حتى دون اللعب بالمحترفين”.

وختم:”هذا بالإضافة للمنتخب السعودي، الذي يقدم مستويات طيبة في التصفيات الآسيوية، كما أن العراق والإمارات أيضا من المنتخبات التي لديها حظوظ في المنافسة”.