أسطورة مصر :”الجزائر أقوى العرب في الكان”

إعتبر النجم المصري، أحمد حسن، بان المنتخب الوطني الجزائري، هو أفضل مُنتخب عربي خلال الفترة الحالية، بعد تألقه في الكان.

وقال :”أعتقد بأن الجزائر ونظرا لما تُقدمه لحد الساعة، يمكن إعتبارها أفضل العرب في نهائيات كأس أمم إفريقيا بكل تأكيد”.

وأشاد “الصقر” بالدور الذي يلعب الناخب الوطني، “جمال بلماضي”، لتأطير كل شيء داخل “الخضر” مما سمح لهم بالعودة الى الواجهة.

وقال :”بلماضي قام بعمل كبير مع المنتخب الجزائري ويستحق عليه كل الإشادة”.

وأصبح مُحاربو الصحراء محل حديث العام والخاص في مصر، بعد إنطلاقتهم القوية وضمانهم التأهل لثمن النهائي بإقتدار.