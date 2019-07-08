أسطورة مصر يحمد الله على عدم مُلاقاة “الخضر”

إعتبر أسطورة كرة القدم المصرية “محمد بركات” بأن وضع “الفراعنة” جعله والكثير من مُواطنيه، يحمدون الله على عدم مُلاقاة “الخضر”.

وقال في تصريحات لقناة “أم بي سي” :”أعتقد بأن مُغادرتنا المُنافسة مُبكرا، كان أحسن لنا من التعرض للهزيمة أمام الجزائر”.

وواصل :”صحيح أن الإقصاء كان مُرا، ولكنه لو حدث أمام الأشقاء فإنه درجة الألم كانت ستتضاعف كثيرا بالنسبة لجماهيرنا الكبيرة”.

وختم :”منتخب الجزائر مُستواه عال جدا، وهو أفضل بكثير من جميع المُشاركين في هذه الدورة، وهو المُرشح الأول للتتويج باللقب”.