أسطورة ميلان ومنتخب ايطاليا فرانكو باريزي يغادر الحياة

فقدت كرة القدم العالمية، اليوم الجمعة، أحد أساطيرها، بوفاة المدفاع الإيطالي فرانكو باريزي، عن عمر يناهز 66 عاما.

وأعلنت إدارة نادي آسي ميلان الإيطالي، عبر موقعها الرسمي، عن رحيل أسطورة الفريق، باريزي، بعد صراع مع المرض.

كما نشرت إدارة الميلان، مقطع فيديو أظهر وقوف الطاقم الحالي للفريق، دقيقية صمت، تقديرا لمدافعهم الأسطوري.

ويعد باريزي، أحد أبرز النجوم الذين تقمصوا ألوان أسي ميلان، الذي نال معه بـ18 لقب، بالإضافة لمنتخب ايطاليا، والذي توج معه بكأس العالم 1982.