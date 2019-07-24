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أسطورة “ميلان” يضع “بن ناصر” تحت الضغط !!

الرياضة
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أسطورة “ميلان” يضع “بن ناصر” تحت الضغط !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

وضع متوسط ميدان “ميلان” السابق “ديمتريو ألبرتيني” النجم الدولي الجزائري “إسماعيل بن ناصر” تحت الضغط.

وأكد النجم الدولي الإيطالي السابق في تصريحات خص بها إذاعة “سبورتيفا” الإيطالية أن “بن ناصر” سيجد أجواءا مختلفة عن تلك الموجودة في “إمبولي”.

وقال:”يجب أن يواجه إسماعيل بن ناصر حقيقة مختلفة في فريقه الجديد “ميلان” عن تلك الموجودة في “إمبولي” ،لكنه يعرف مشاكل كرة القدم الإيطالية”.

ومن شأن هذه التصريحات أن تُحفز أحسن لاعب في الكان على العمل بكل جدية من أجل الظفر بمكانة أساسية مع الروسونيري”.


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