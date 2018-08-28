أسطورة “نوتينغهام” يُدافع عن “سوداني”!

طالب “ستيف هودج”، أسطورة “نوتينغهام فوريست” بمنح فُرصة للدولي الجزائري، العربي هلال سوداني، وتفادي إنتقاده في الفترة الحالية على الأقل.

وأكد النجم السابق لـ”الأسود الثلاثة” بأن الوافد الجديد على تشكيلة “آيتور كارانكا”، بحاجة للوقت من أجل التأقلم مع الأجواء الإنجليزية.

وإعتبر بأنه لايفهم سبب تعرض إبن الشلف، للإنتقاد، لمجرد ظهوره بمردود سيء في الجولة الماضية من “الشامبين تشيب” أمام “بيرمينغهام”.

وذكر “هودج” الجميع في الأخير، بأن “سوداني” فعّال بشكل كبير منذ وصوله لـ”الريدز” بتسجيله لهدفين في 4 لقاءات شارك فيها.