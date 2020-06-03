أسطورة نيجيريا ينتقد تصريحات محرز بخصوص كأس أمم إفريقيا

انتقد الدولي النيجيري السابق، موتيو أديبوجو، الدولي الجزائري رياض محرز، بخصوص تصريحاته حول موعد تنظيم كأس أمم إفريقيا، مبديا رأيا معاكسا.

ونقل موقع “Goal” العالمي، تصريحات أديبوجو، أين قال: “لا أعلم السبب الذي دفع محرز لقول ذلك، فأنا أعلم أن الأفارقة يحبون كرة القدم، ويحبون متابعة كأس أمم إفريقيا كل سنتين”.

وأضاف: “كل شخص حر في كلامه، لكن أعتقد أن محرز، يريد لعب كأس إفريقيا كل أربع سنوات، ليحظى بالوقت الكافي لتمثيل ناديه، والمشاركة أساسيا”.

وتابع الدولي النيجيري السابق: “كنا نلعب كأس أمم إفريقيا كل سنتين، وهو ما جعلها منافسة ذات قيمة للأفارقة، وتغيير فترة لعبها قد يضر بها كثيرا”.

وختم موتيو أديبوجو: “قد يخلق التباعد بين دورتين، بجعلها كل أربع سنوات، صعوبات كثيرة للمنتخبات، ويحزن الجماهير التي تنتظر المتعة كل سنتين، فلن يكون من العدل تخييبها”.