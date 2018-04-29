أسطورة نيوكاسل يصف سليماني بالغبي!!

هاجم أسطورة نادي نيوكاسل الإنجليزي، آلان شيرار، الدولي الجزائري إسلام سليماني، بعد ما بدر منه في مباراة فريقه الأخيرة أمام واست بروميتش.

ونقل موقع “كرونيكل ليف” الإنجليزي، تصريحلت شيرار، أين قال: “بالكاد بدأ اللعب مع نيوكاسل، وربما ستكون هذه المباراة هي الأخيرة له مع الفريق”.

وأضاف: “تصرف غبي وسخيف، سيحصل على حظر لثلاث مباريات، ليس لدي أدنى شك في ذلك، “الكاميرا” سجلت كل شيء”.

وجاءت تصريحات آلان شيرار، بعد إقدام إسلام سليماني، على ركل لاعب الخصم كريك داوسن، في المباراة التي جمعت الفريقين في البريميرليغ.