أسطورة هولندا: “حاج موسى يتطور بشكل جيد ومن الممتع مشاهدته”

أبدى أسطورة كرة القدم الهولندية ويسلي شنايدر انبهاره بالتطور الكبير للدولي الجزائري أنيس حاج موسى.

وقال ويسلي شنايدر في حديثه لقناة “ZIGGO SPORT” الإيرلندية إن ما يقوم به أنيس حاج موسى لافت للانتباه: “من الرائع مشاهدة حاج موسى يتطور بشكل جيد، يجسّد هذا اللاعب عقلية الفوز، وهو مستعدّ دائما للمضيّ قدما واللعب بدقة هائلة”.

وأضاف: “ما يعجبني في أنيس حاج موسى أنه يسجل الأهداف ويؤمن دائما بالنتيجة، كما أنه يسجل بدقة عالية، هذا الفتى يتقدم حقا. أعتقد أنه من الرائع أن نراه يتطور باستمرار”.

وكان حاج موسى قاد فريقه فينورد الهولندي للتعادل أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة في رابطة الأبطال.