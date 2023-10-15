أسطورة هوليوود مايكل كاين يعتزل التمثيل

أعلن أسطورة هوليوود النجم الأمريكي العالمي، مايكل كاين، اعتزاله التمثيل عن عمر يناهز 90 عاما عن اعتزاله التمثيل.

ولعب الممثل الحائز على جائزة الأوسكار وغولدن غلوب وبافتا دور البطولة في أفلام تتراوح بين أفلام Zulu الكلاسيكية. وThe Italian Job وInterstellar وThe Dark Knight مؤخرًا.

وقال السير مايكل لبي بي سي: “ما زلت أقول إنني سأعتزل. حسنًا، لقد فعلت ذلك الآن”.

وفاز كاين بجائزة الأوسكار عن فيلم Hannah and Her Sisters عام 1986 وThe Cider House Rules عام 1999. وكلاهما حصل على جائزة أفضل ممثل مساعد.

في فيلمه الأخير The Great Escaper الذي صدر في 6 أكتوبر، يلعب دور المحارب الحقيقي في الحرب العالمية الثانية. بيرني جوردان الذي هرب من دار رعاية لحضور احتفالات D-Day في فرنسا.

وقال لبرنامج توداي على إذاعة بي بي سي 4: “الأجزاء الوحيدة التي من الممكن أن أحصل عليها الآن. هي رجال يبلغون من العمر 90 عاما. أو ربما 85 عاما”.

قال السير مايكل في جوان الماضي “لقد كان طموحي لسنوات أن أكتب رواية مثيرة. إنه النوع الذي أحب قراءته كثيرًا. وقد استمتعت حقًا بالعمل على لعبة Deadly Game والتعاون مع Hodder مرة أخرى لنشرها. آمل أن يستمتع القراء بالتعرف على هاري تايلور بقدر ما استمتعت به.”