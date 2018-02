أسطورة “ويلز”: “حرموا محرز من اللعب مع الأفضل في العالم”

وقال “سافاج” في حوار أجراع مع قناة” BT SPORT”: “محرز محق فيما يفعله يريد تحقيق حلمه باللعب في السيتي”.

وأضاف: “حرموه من اللعب مع أفضل اللاعبين في العالم، مع أفضل مدرب في العالم، ومن الفوز بالألقاب”.

وتابع: “ليستر لن يفوز بأي لقب مجددا، ما حققوه سابقا كان معجزة ولن تتكرر، كان عليهم تركه يغادر”.

وأردف قائلا: “محرز قدم كل شيء لهذا الفريق، صحيح أنه مرتبط بعقد لكن عليهم أن يفهموا أنه يريد اللعب في فريق أكبر”.

وختم كلامه: “أتفهم تماما قرار رياض، وأعرف جيدا شعوره في الفترة الحالية”.

This chat right here is why #PLTonight is must-watch TV 👏

"I'd never thought I'd say it but I want to hear more from Savage and Keown!"

Have Leicester City disrespected Riyad Mahrez?

It all gets a bit heated 👀 pic.twitter.com/Qc5QkfZYa6

— Football on BT Sport (@btsportfootball) February 3, 2018