أسطورة “ويلز”: “حرموا محرز من اللعب مع الأفضل في العالم”

دافع لاعب بلاكبيرن السابق “روبي سافاج” عن النجم الجزائري رياض محرز وإنتقد بالمقابل وبشدة إدارة “ليستر” التي رفضت تسريحه لـ “مانشستر سيتي”.

وقال “سافاج” في حوار أجراع مع قناة” BT SPORT”: “محرز محق فيما يفعله يريد تحقيق حلمه باللعب في السيتي”.

وأضاف: “حرموه من اللعب مع أفضل اللاعبين في العالم، مع أفضل مدرب في العالم، ومن الفوز بالألقاب”.

وتابع: “ليستر لن يفوز بأي لقب مجددا، ما حققوه سابقا كان معجزة ولن تتكرر، كان عليهم تركه يغادر”.

وأردف قائلا: “محرز قدم كل شيء لهذا الفريق، صحيح أنه مرتبط بعقد لكن عليهم أن يفهموا أنه يريد اللعب في فريق أكبر”.

وختم كلامه: “أتفهم تماما قرار رياض، وأعرف جيدا شعوره في الفترة الحالية”.