‎أسطورة سبيستون عاصم سكر يُحيي أمسية الذكريات بالجزائر العاصمة يوم 13 سبتمبر

‎تشهد القاعة البيضاوية بالعاصمة الجزائرية يوم 13 سبتمبر المقبل حدثاً فنياً استثنائياً، حيث يلتقي الجمهور الجزائري مع النجم السوري عاصم سكر، أحد أبرز الأصوات التي طبعت ذاكرة جيل كامل من متابعي قناة سبيستون.

‎صوت ارتبط بالذاكرة الجماعية

‎يعرف عاصم سكر بأدائه لعدد من أشهر شارات مسلسلات الكرتون التي رافقت طفولة الملايين في العالم العربي، على غرار:

* سابق ولاحق

* هزيم الرعد

* صقور الأرض

* إضافة إلى مجموعة من الأغاني التي أصبحت جزءاً من الثقافة الشعبية لجيل التسعينيات وبداية الألفية.

حضور نجوم الدبلجة

‎الحفل لن يقتصر على الغناء فحسب، بل سيشهد حضور أسماء لامعة من عالم الدبلجة الذين أبدعوا في أداء شخصيات لا تنسى. في خطوة ستمنح السهرة بعداً احتفالياً بالذكريات. وجواً من التفاعل المباشر بين الفنانين والجمهور.

‎السهرة ستكون من تنظيم شركة الأرقم التي سبق لها وأن نظمت حفل عائلة طارقان بحضور جماهيري فاق 8000 شخص.

ووعدت بجعل الحفل تجربة متكاملة من حيث التنظيم، الإضاءة، المؤثرات البصرية، والتفاعل الجماهيري. بما يضمن أجواءً تليق بانتظار عشاق “أغاني الطفولة الذهبية”. كما وعدت بحفل آخر للفنان ذاته يوم 16سبتمبر بقسنطينة.

‎ويتوقع أن يستقطب الحفل جمهوراً واسعاً من مختلف الأعمار. ممن تربّوا على صوت عاصم سكر وأغانيه التي ما تزال راسخة في الذاكرة. ليكون هذا الحدث موعداً مع الحنين وفرصة للعودة إلى لحظات الطفولة بكل ما تحمله من براءة وحماس.