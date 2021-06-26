أسطول النقل البحري يتدعم بسفينة جديدة تحمل إسم “برج باجي مختار”

كشف المدير العام للمجمع الجزائري للنقل البحري عن إستلام سفينة جديدة بسعة 1.800 مسافر و66 مركبة خلال شهر جويلية المقبل. وحسب ما صرح به المدير العام للمجمع، اسماعيل لعربي غمري لوأج ان هذه السفينة الجديدة ستسمح بتقليص أوحتى الإستغناء عن إستئجار السفن الأجنبية.

ووفق ذات المسؤول سيتم اقتناء سفينة نقل المسافرين التي تحمل اسم “برج باجي مختار” لحساب Algerie Ferries . بقيمة 175 مليون دولار، وستدخل حيز الاستغلال نهاية شهر جويلية المقبل

وأضاف اسماعيل لعربي غمري ان الأسطول النقل البحري سيتدعم بسفينة جديدة. إضافة إلى 3 سفن وهي طاسيلي II، والجزاير II وطارق ابن زياد والتي يفوق معدل عمرها 15 سنة.

كما سيباشر المجمع مرحلة تجديد وتشبيب هذا الأسطول لمواجهة المنافسة القوية، مدعمة بشركات من الحوض المتوسط يضيف اسماعيل لعربي غمري.

كما أكد أن السفينة الجديدة “برج باجي مختار” ستكمل أسطول المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين خلال موسم الذروة وسيسمح “بتقليص أوحتى الاستغناء عن اللجوء إلى الاستئجار”.