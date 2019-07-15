أسطول جوي لدعم الخضر في نهائي “الكان”

قررت السلطات الجزائرية، تخصيص 28 طائرة، لنقل الأنصار إلى العاصمة المصرية القاهرة، قصد مساندة المنتخب الوطني، في نهائي “الكان”، أمام منتخب السنغال.

وخصصت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، 13 طائرة، لنقل أنصار المنتخب الجزائري، إلى العاصمة المصرية القاهرة.

ومن جهتها، ستقوم شركة الطاسيلي للطيران، بإرسال 6 طائرات، إضافة لتسع طائرات أخرى تابعة للجيش الوطني.

وسيكون مجموع الطائرات الجزائرية، التي ستحط بمناصري المنتخب الوطني، في مطار القاهرة، 28 طائرة، على أن يكون الإنطلاق مساء هذا الخميس.

يذكر أن المنتخب الجزائري، سيواجه منتخب السنغال، يوم الجمعة المقبل، بملعب “القاهرة الدولي”، إنطلاقا من الساعة الـ(20:00) ليلا، لحساب نهائي “كان 2019”.