أسعارالنفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط الخام اليوم الثلاثاء، مدفوعة باستمرار تراجع الإنتاج الأمريكي المتضرر من إعصار “إيدا” منذ أكثر من أسبوع.

حيث بلغت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر، 74.10 دولار للبرميل بإرتفاع نسبته 0.75 بالمائة.وصعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس تسليم أكتوبر بنسبة 0.82 بالمائة أو 5 سنتا إلى 71.05 دولارا للبرميل.

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