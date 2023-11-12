أسعارها مناسبة.. عون يشدد على إدخال سيارات “أوبل كورسا” للسوق الجزائرية

شدد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، على إدخال سيارات “أوبل كورسا” للسوق الجزائرية، معتبرا بأن أسعارها ستكون مناسبة وفي متناول المواطن الجزائري.

ويأتي هذا خلال اللقاء الذي جرى اليوم بين عون ورئيس المدير التنفيذي لفرع السيارات بمجمع حليل ومدير أوبل بالجزائر نسيم بن غرغورة، حيث تحدث الطرفان عن الموديلات التي ستكون حاضرة في السوق الجزائرية والإعلان عن الإفتتاح الرسمي لإطلاق علامة أوبل يوم الأربعاء المقبل.

وحسب بيان وزارة الصناعة، فقد إطلع الوزير خلال اللقاء، على الأسعار التي أكد أنها مرتفعة وشدد على ضرورة خفضها لتكون في متناول الطبقة المتوسطة خاصة مع دخول علامات أخرى للسوق الجزائرية نهاية العام الجاري وخلق منافسة قوية لخفض الأسعار.

وزيادة عن دخول علامة أوبل ب 3 موديلات سعرها مرتفع حسب الوزير، شدد علي عون على إدخال موديل كورسا الذي يعتبر سعره مناسب لتصبح 4 موديلات لعلامة أوبل .

ومن جهته، أكد نسيم غرغوري عن دخول 4000 سيارة أوبل قبل نهاية العام الجاري.

وفي ظل دخول العديد من العلامات والدخول في صناعة حقيقية للسيارات سيعرف السوق الجزايري منافسة قوية ستخفف الضغط الكبير الذي عرفه سوق السيارات خلال السنوات الماضية.