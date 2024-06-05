أسعار أضاحي العيد بداية من 59 ألف دينار ولن تتجاوز 90 ألفاً

كشف زياني علي المدير العام للشركة الجزائرية للحوم الحمراء. (ALVIAR) أن أسعار الكباش محددة وتتراوح بين 59 و 90 ألف دج.

وأكد المتحدث في تصريح خصّ به وكالة الأنباء الجزائرية، أن عملية بيع كباش عيد الأضحى ستنطلق على مستوى مستودعات الشركة الجزائرية للحوم الحمراء. الكائنة ببئر توتة ابتداءً من يوم السبت 8 جوان وتدوم الى غاية عشية عيد الأضحى. و بأسعار محددة حسب الحجم، تتراوح بين 59 و 79 و 90 ألف دج “.

وأكد ممثل الشركة العمومية، أنه تم استقبال “عدد معتبر” من الكباش على مستوى مقرها المخصص للبيع بمنطقة بئر توتة. (الجزائر العاصمة). وأن عملية التموين بالماشية متواصلة من مقراتها الخاصة بتسمين الماشية من المزرعة الرئيسية التابعة للشركة. الواقعة في ولاية الجلفة. مع امكانية اللجوء الى اقتناء مواشى من المواليين المتعاقدين مع الشركة اذا اقتضت الضرورة. و أكد على “الصرامة في المراقبة البيطرية” قبل شراء الأضحية.

و بهذا الشأن، أكد زياني أن التموين بالماشية سيكون يوميا حسب الطلب. مُشيرا إلى أن التحضير للعملية تم منذ شهور, وأن الشركة اكتسبت خبرة تمكنها من مواجهة أي طارئ.

و فيما يتعلق بصحة المواشي المسوقة، ذكر المدير العام للشركة “أن العملية متحكم فيها، و كل الماشية المسوقة خالية من الشوائب الشكلية و الأمراض”. ويؤكد ذلك,حسبه. الشهادة البيطرية التي تسلمها المصالح البيطرية للولاية والتي ترافق تنقل القطيع. وتعد وثيقة رسمية لعبور الماشية و بدونها لا يسمح تنقلها من ولاية إلى اخرى.

و يضاف إلى هذا. حسب ذات المسؤول, تجنيد أربعة بياطرة على مستوى نقطة بيع الأضاحي ببئر توتة يسهرون على المراقبة الدائمة للكباش. حتى تسلم لمقتنيها.