أسعار الأورو ترتفع مجددا في السكوار

شهدت سوق العملة السوداء في الجزائر تحولا غير متوقع في بداية عام 2025، حيث أنه وبعد الإنخفاض الذي عرفته أسعار الأورو مقابل الدينار في ديسمبر الماضي، عادت العملة الأوروبية إلى الارتفاع مرة أخرى.

وشهدت السوق السوداء، في الجزائر، اضطرابا في نهاية العام الماضي، بعد ركود استمر 20 يومًا، ليعود الأورو إلى الارتفاع.

وبالنسبة لأسعار اليوم السبت، يقترب الأورو من عتبة 250 دينار جزائري. فيما إنخفض في الفترة الممتدة من 10 إلى 29 ديسمبر الماضي، من 262 ديناراً إلى 242 ديناراً، أي بنسبة 8 بالمائة تقريباً.

ولكن منذ 30 ديسمبر، استمرت العملة الأوروبية في تحقيق مكاسب مقابل العملة الوطنية.

وإذا كان الإعلان عن الرفع من المنحة السياحية، في بداية ديسمبر قد تسبب في إنخفاض سعر الأورو مقابل الدينار الجزائري. فإن عدم القدرة على التنبؤ بهذا السوق قد غير الوضع مرة أخرى.

وتم اليوم السبت، 4 جانفي، بيع أورو واحد من قبل تجار العملة في ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة مقابل 248.50 دينار.

وفي الأول من جانفي، تم تداول الأورو بسعر 246 دينارا للبيع في نفس السوق، مما يؤكد الاتجاه التصاعدي للأسعار.

أما الدولار الأمريكي، فقد تم طرحه اليوم السبت، من قبل تجار العملة بساحة بورسعيد مقابل 236.50 دينار جزائري، وهو نفس المستوى المسجل في أول يوم من العام الجديد 2025.

وفي الأسعار الرسمية لبنك الجزائر، تبقى العملات الرئيسية بعيدة عن التقلبات المذهلة للسوق الموازية، بإستثناء بعض التغييرات الطفيفة.

وفي السعر التجاري الافتتاحي للدينار الجزائري، الذي حدده بنك الجزائر من 2 إلى 6 جانفي 2025. بلغ سعر الأورو خلال البيع عند 140.97 دج والدولار عند 135.87 دج.