أسعار الأورو تواصل الإرتفاع في السكوار

تعرف أسعار صرف العملة الأجنبية مقابل الدينار الجزائري، ارتفاعا. حيث سجلت رقما قياسيا جديدا، في السوق السوداء “السكوار” بالعاصمة.

وعرفت أسعار الأورو، ارتفاعا غير مسبوق بالسوق الموازية حيث، وصل سعر 100 أورو في ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة إلى 25400 دينارا. جزائريا للبيع و25700 دينار للشراء.

أما بالنسبة للدولار الأمريكي فقد عرف استقرارا نوعا ما، حيث وصل إلى 22410 دينار جزائري للبيع ومقابل 22350 دينار جزائري للشراء.