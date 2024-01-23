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أسعار “الأورو” و”الدولار” ترتفع مجددا !

بقلم أسماء.ع
أسعار “الأورو” و”الدولار” ترتفع مجددا !
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عرفت أسعار صرف العملة الأوروبية الموحدة  “الأورو” مقابل الدينار الجزائري، ارتفاعا بعد أسبوعين من الاستقرار، في السوق السوداء  “السكوار” بالعاصمة.

ووصل سعر 100 أورو في ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة إلى 23800 دينارا جزائريا للبيع و23600 دينار للشراء.

ومن جانبه، شهد  الدولار الأمريكي ارتفاعا في “السكوار”. حيث وصل إلى 21800 دينار جزائري للبيع ومقابل 21600 دينار جزائري للشراء.

كما عرف أيضا الدولار الكندي، هو الآخر ارتفاعا في السوق الموازية عند 16000 دينارا جزائريا للبيع. و15800 دينارا للشراء على مستوى السوق الموازية.

وفي المقابل، ارتفاع الجنيه الإسترليني في السكوار عند 27200 دينار جزائري للبيع. و27000 دينار جزائري للشراء.

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