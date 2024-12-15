أسعار الأورو و الدولار في السكوار.. زاد هبط !

تعرف أسعار صرف العملة الأجنبية مقابل الدينار الجزائري، هبوطا غير مسبوق بعد أن شهدت ارتفاعا قياسيا في السوق السوداء “السكوار” بالعاصمة.

وانخفضت أسعار 100 أورو، بالسوق الموازية، حسب الأصداء، من ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة إلى 25600 دينارا جزائريا للبيع و25300 دينار للشراء.

كما شهد الدولار الأمريكي هو الآخر انخفاضا في “السكوار“. حيث وصل إلى 24400 دينار جزائري للبيع ومقابل 24200 دينار جزائري للشراء.

أما الدولار الكندي، فوصل عند 16900 دينارا جزائريا للبيع. و16700 دينارا للشراء على مستوى السوق الموازية.

وفي المقابل، بلغ الجنيه الإسترليني في السكوار إلى 30200 دينار جزائري للبيع. و30000 دينار جزائري للشراء.

وأصدر بنك الجزائر نظاما يحدّد المبلغ الأقصى المسموح بإخراجه من العملة الأجنبية، من طرف المسافرين المقيمين وغير المقيمين، بما قيمته 7500 أورو، مرة واحدة في السنة المدنية.

ويعدّل النظام الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 77)، والمؤرخ في 13 أكتوبر 2024. النظام رقم 16-02 الذي كان يسمح بتصدير نفس القيمة عند كل سفر.

ويشترط النظام الجديد “تقديم إشعار بالسحب البنكي، لكل اقتطاع يفوق أسقف التصريح المحدّدة. على حساب بالعملة بالصعبة مفتوح في الجزائر”.

وإلى جانب المبلغ المذكور، يسمح النظام الجديد بتصدير كل مبلغ يحمل ترخيصا بالصرف من بنك الجزائر. إلى جانب البطاقات البنكية الدولية.

ويلزم القانون جميع المسافرين المقيمين وغير المقيمين، بالتصريح لدى مكتب الجمارك، عند القدوم إلى الجزائر أو مغادرتها، بالعملة الأجنبية التي يحملونها. إذا كانت قيمتها تساوي أو تفوق ما يعادل 1000 أورو.