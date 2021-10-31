أسعار البطاطا تتخطى عتبة 100 دج بأسواق الجملة

قال محمد خروبي رئيس الديوان المهني المشترك للخضر واللحوم، إنّ ارتفاع أسعار البطاطا “ظرفي” نظرا للظروف الجوية التي عرفها الجنوب.

قال محمد خروبي رئيس الديوان المهني المشترك للخضر واللحوم، إنّ ارتفاع أسعار البطاطا “ظرفي” نظرا للظروف الجوية التي عرفها الجنوب.

وأوضح خروبي في تصريح لقناة النهار، أن الاضطربات الجوية من زوابع رملية وغيرها لم تسمح للفلاح جني البطاطا.

وأشار المسؤول إلى ضرورة إعادة النظر في عمليات التسويق من أجل التحكم في الأسعار التي وصلت بأسواق الجملة 50 دينار.

واعتبر خروبي، أن ارتفاع أسعار البطاطا إلى أكثر من 80 دينار بـ”غير المبرر”.

ومن جهته، أرجع عضو المجلس الوطني المشترك بين المهن لشعبة البطاطا، ارتفاع أسعار البطاطا إلى رفع الحجر الصحي بالمطاعم والجامعات.

وأضاف مصطفى بوزيني، أن المخزون المتواجد لا يمكن الانتهاء منه بين ليلة وضحاها، حتى تستقر الأسعار.

وأكد، المتحدث، أن المشكل يمكن في وصول السعر إلى 70 دينار، فيما لم يتجاوز 40 دينار في حقول الفلاح.

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الديوان يشرع في عملية تفريغ البطاطا

وشرع الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم ( onilev). في ثالث عملية تفريغ لمادة البطاطا من المخازن وضخها في أسواق الجملة والأسواق الجوارية.

وحسب بيان للديوان، فإن العملية إنطلقت اليوم من 14 ولاية وبمساهمة 30 متعامل مخزّن متعاقد مع الديوان.وستشهد توزيع كميات كبيرة من البطاطا تكفي لتغطية إحتياجات الطلب المتزايد على البطاطا. مضيفا أن الديوان باشر تموين السوق في 7 اكتوبر من الشهر الجاري. وستستمر طيلة فترة الفراغ الممتدة إلى واخر شهر نوفمبر الداخل وبسعر 50 دينار للكلغ.

كما ستشهد في مرحلتها الثالثة تفريغ مخازن ولايات الجزائر، البليدة، تيبازة، المدية، بومرداس، البويرة، عين الدفلى، الشلف، غليزان، معسكر، مستغانم، سعيدة، سكيكدة والطارف، ومنها ستتوسع لتشمل تسويق المنتوج عبر اسواق الجملة والأسواق الجوارية الموزعة على كافة ربوع الوطن. إضافة إلى تموين العديد من نقاط البيع المعتمدة من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

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