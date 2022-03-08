أسعار البطاطا تصل لـ 150 دج ووزارة الفلاحة غائبة ..!

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كما عاودت أسعار البطاطا الإرتفاع مجددا هذا الأسبوع، أين تراوح سعرها مابين 90 و120 دينار ووصلت في بعض المناطق إلى 130 دينارا للكيلوغرام الواحد.

وحسبما لاحظته “النهار” عبر بعض الأسواق في العاصمة، فقد إرتفعت أسعار الخضر والفواكه في الآونة الأخيرة، وسط ذهول وتعجب المواطنين. حيث لا يخلو الحديث هذه الأيام سوى عن إرتفاع الأسعار. خاصة مادة البطاطا التي تعتبر أساسية لدى أغلب العائلات الجزائرية وكانت في متناول الجميع.

وكانت أسعار البطاطا قد عرفت إرتفاعا الأشهر السابقة، حيث أرجع المسؤولون سبب الإرتفاع إلى سوء الاحوال الجوية والظروف المناخية بالجنوب. بالإضافة كذلك إلى المضاربة. أين أكدت وزارة التجارة أنها بالمرصاد لكل سبب يخلق ندرة في المواد الغذائية الاساسية.

أما بسوق الجملة للخضر والفواكه بخميس الخشنة ولاية بومرداس، فقد أكد صبيحة اليوم الأحد التجار، أن هناك بعض المواد عرفت إرتفاعا في الأسعار. وعلى رأسها مادة البطاطا، أين تراوح سعرها مابين 100 إلى 120 دينار للكيلوغرام بالنسبة للنوعية الجيدة. أما النوعية المتوسطة فبلغ سعرها 90 دينار للكيلوغرام. مشيرين إلى أن سعر البطاطا ارتفع مؤخرا.وهو ما جعل بعض التجار يعزفون عن بيعها لغلائها.

أما بعض الخضر الأخرى بسوق الجملة، فقد تراوح سعر الطماطم مابين 70 إلى 80 دج للكيلوغرام . والكوسة من 80 إلى 100 دينار، الجزر والسلطة 50 دينار. والشمندر السكري بـ 60 دج للكيلوغرام.

كما كشف التجار، أن الأسعار هذه السنة ارتفعت كثيرا مقارنة بالسنة الفارطة. مرجعين الأسباب إلى الجفاف وهو ماجعل الفلاحين يعزفون عن خدمة أراضيهم. متوقعين إرتفاع الاسعار أكثر خلال شهر رمضان المبارك أين يكثر الطلب على هذه المواد.