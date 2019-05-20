أسعار الخضر والفواكه بين التجزئة والجملة .. تحديد هامش الربح مجرد شعار!

لم تعرف أسعار الخضر والفواكه أي تراجع، رغم مرور أسبوعين عن دخول شهر رمضان حتى اليوم، وذلك من خلال الأسعار

التي قامت بنشرها المؤسسة العمومية الإقتصادية لتسيير سوق الجملة للخضر والفواكه، حيث حافظت أغلب المنتجات على أسعارها الخيالية

وبصفة خاصة منها الفواكه التي عرفت ارتفاعا ملحوظا دون أي انخفاض، مع دخول الشهر الفضيل.

وأظهرت الأسعار التي قامت المؤسسة العمومية لتسيير سوق الجملة للخضر والفواكه، عدم احترام تجار التجزئة لهوامش الربح التي تم تحديدها

من قبل وزارة التجارة، حيث تتجاوز أسعار بعض المنتجات بسوق التجزئة أسعارها بسوق الجملة، بالضعف بينها منتجات محددة بقائمة الوزارة.

وبيّنت لوحة الأسعار لأسواق الجملة، بأن ثمن “الخيار” يتراوح بين 60 و75 دينار، في حين يصل هذا الأخير بأسواق التجزئة

إلى 120 دينار، بينما يصل سعر الشمندر بسوق التجزئة إلى 100 دينار، وهو لم يتجاوز الـ55 دينار بأسواق الجملة.

وأما الكرافس فلا يقل سعرها عن 200 دينار بالمحلات، في حين حدد سعرها بـ 50 دينار فقط بأسواق الجملة.

وأما بخصوص الفواكه فقد عرفت أسعارها ارتفاعا مباشرة بعد دخول رمضان، على غرار الفراولة، التي بلغ سعرها 150 دينار

قبل رمضان، ليرتفع إلى 250 دينار مع أول يوم من أيام رمضان ويستمر هذا السعر إلى غاية اليوم، وأنواع أخرى.