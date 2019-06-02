أسعار الخضر والفواكه والبقوليات.. «زادو ڤاع»

ارتفاع جنوني في الأسعار قبل 3 أيام من حلول عيد الفطر

الدجاج بـ300 دينار واللحم الغنمي بـ1600 دينار «الكوكاو» بـ430 دينار للكيلوغرام الواحد واللوز بـ2300

القرعة واللفت بـ120 دينار للكيلوغرام..الطماطم بـ100 دينار والبطاطا بـ70 دينارا

الحمص بـ400 دينار والعدس بـ200 دينار

شهدت مختلف أسعار الخضر والفواكه ارتفاعا محسوسا بزيادة تقدر بـ20 دينارا في الكلغ الواحد، تحسبا لعيد الفطر المبارك.

حيث من المحتمل أن يدخل تجار الجملة في عطلة مطولة قد تدوم إلى غاية السبت القادم، في وقت

ارتفعت نسبة الشراء بـ50 من المئة قبل 4 أيام من حلول العيد.

وحسب جولة قامت بها “النهار” لمختلف أسواق بيع الخضر والفواكه بالعاصمة، أمس، سجلت «النهار» ارتفاعا محسوسا

في أسعار الخضر الفواكه خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم، والمصادف لأيام عيد الفطر،

حيث بلغ سعر الطماطم 100 دينار للكيلوغرام الواحد، بعد أن كان بـ80 دينارا الأسبوع الماضي،

ويتراوح وصل سعر البطاطا إلى حدود 70 دينارا في الكيلوغرام الواحد، بعد أن كان بـ45 دينارا،

فيما سجل سعر الفلفل زيادة بـ10 دنانير في الكيلوغرام الواحد، حيث وصل سعره إلى 120 بعد أن

كان 100 دينار، خلال نفس الأسبوع، أما الجزر والقرعة واللفت فقد وصل سعرهم إلى 120 دينار

للكيلوغرام الواحد، بعد أن كانت أسعارهم تتراوح بين 70 و90 و80 دينارا، فيما وصل سعر البصل

إلى 100 دينار للكيلوغرام الواحد، أما السلطة فسعرها بلغ 100 دينار للكيلوغرام الواحد، والشمندر بـ100 دينار،

أما سعر «الجلبانة» و«القرنون» فكل منهما يباع بـ200 للكيلوغرام الواحد.

أما الحبوب الجافة هي أيضا سجلت ارتفاعا في أسعارها مقارنة بالأسابيع الماضية، حيث بلغ سعر الحمص

بحوالي 430 للكيلوغرام الواحد واللوبيا بـ280 دينار والعدس بـ200 دينار، بعد أن كان يساوي170 دينار،

والأرز بـ120 دينار. فيما سجلت «النهار» ارتفاعا جنونيا لأسعار بعض الفواكه الموسمية،

حيث بلغ سعر الخوخ 250 دينار للكيلوغرام الواحد وفاكهة المشمش 400 دينار والكرز 700 دينار

للكيلوغرام الواحد، و«مشيمشة» بـ300 دينار للكيلوغرام الواحد، و«الدلاع» بـ100 والبطيخ 200

للكيلوغرام الواحد، أما فاكهة التفاح فسعرها يبلغ 750 دينار للكيلوغرام الواحد.

أما المكسرات ومكونات الحلويات فهي أيضا شملتها الزيادات، حيث بلغ سعر فول السوداني «الكوكاو»

430 دينار للكيلوغرام الواحد، واللوز بـ2300 للكيلوغرام.

إلى ذلك، عرفت أسعار اللحوم البيضاء والحمراء ارتفاعا جنونيا، هي الأخرى في مختلف الأسواق قبل عيد

الفطر المبارك، حيث تراوح سعر الدجاج بين 280 دينار و300 دينار، ونفس الأمر بالنسبة للحوم الحمراء،

حيث تراوح سعر الغنمي بين 1450 دينار و1600 دينار.