أسعار الخضر والفواكه واللحوم اليوم

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الإثنين، عن أسعار الخضر والفواكه والمنتجات ذات الأصل الحيواني في الأسواق.

وجاء في صفحة الوزارة على فايسبوك، عرض أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك لليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024.

وتضمنت الأسعار، الخضر والفواكه الطازجة، وكذا المنتجات ذات الأصل الحيواني، كما جاءت في الأسواق لأدنى وأعلى سعر، وكذا معدل الأسعار.

وبلغ معدل سعر البطاطا في الأسواق 91 دج للكيلوغرام الواحد، والطماطم 93 دج، والبصل الجاف 50 دج.

والثوم الجاف 399 دج، والجزر 83 دج، واللفت 117 دج، والفلفل الأخضر 112 دج، والفلفل الحار 129 دج، والكوسة 171 دج، والفاصولياء الخضراء 232 دج، والخس 147 دج.

فيما بلغ معدل سعر التفاح المحلي 379 دج، والتمر 554 دج، والبطيخ الأصفر 98 دج، والبطيخ الأحمر 87 دج، والإجاص 393 دج، والعنب 207 دج، والموز 441 دج.

فيما جاءت أسعار لحم البقر المحلي 1807 دج للكيلوغرام الواحد، والدجاج 456 دج، والبيض 18 دج للبيضة الواحدة.