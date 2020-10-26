أسعار الدواجن ستستقر خلال 15 يوما

وصف الرئيس المدير العام للديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن محمد بطراوي، ارتفاع أسعار الدواجن بالمتوقع.

وأوضح محمد بطراوي، أن سبب غلاء الدواجن راجع لارتفاع أسعار الأعلاف بالأسواق العالمية وكورونا التي أدت إلى تراجع النشاط والإنتاج.

وطمأن بطراوي، في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الاثنين، بعودة استقرار الأسعار في غضون 15 يوما.

وأضاف، المتحدث، أن السعر الحقيقي للدجاج الموجه للاستهلاك يتراوح ما بين 280 و300 دينار للكيلو غرام.

وفي السياق ذاته لفت بطراوي إلى أن أسعار الأعلاف تضاعفت ثلاث مرات في ظرف عشرين يوما.

وأشار إلى أن مادتي الصوجا والذرة اللتان تدخلان بغذاء الدواجن تكلف خزينة الدولة حوالي مليار دولار سنويا وهي غير مدعمة.

ولاحتواء الوضع كشف بطراوي أن الديوان بالتنسيق مع مصالح أخرى فضلا عن القطاع الخاص قام بتخزين كميات كبيرة من الدجاج.

ووصلت الكمية المخزنة إلى 48 ألف طن من الدجاج تغطي 15 يوما.