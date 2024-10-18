أسعار الذهب تتحدى التوقعات

سجلت أسعار الذهب مستوى قياسيًا مرتفعًا في تعاملات اليوم الجمعة، حيث بلغ سعره فوق 2700 دولار للأوقية.

وارتفعت الأوقية في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى مستوى قياسي بلغ 2,711 دولار للأوقية.

في حين ارتفعت عقود الذهب الآجلة المنتهية صلاحيته في ديسمبر بنسبة 0.5% إلى 2,720.15 دولار للأوقية.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2722.00 دولارًا.

وارتفع المعدن الأصفر حتى مع قوة مبيعات التجزئة الأمريكية وبيانات سوق العمل التي عززت الرهانات على أن أسعار الفائدة الأمريكية ستنخفض بوتيرة أبطأ في الأشهر المقبلة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 31.92 دولارًا للأوقية.

وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 996.85 دولارًا، وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1049.25 دولارًا.