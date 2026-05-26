أسعار الذهب تتراجع

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمائة ووصل إلى ‌4537.54 دولار للأوقية “الأونصة”.

فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو المقبل بنسبة 0.3 بالمائة لتصل إلى 4538.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بـ 1.8 بالمائة إلى 76.66 دولار للأوقية. كما فقد البلاتين نسبة 0.9 بالمائة من سعره ليصل إلى 1950.70 دولار. وتراجع البلاديوم بـ 1.1 بالمائة ووصل إلى 1382.42 دولار.

