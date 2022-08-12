أسعار الذهب تتراجع
انخفضت أسعار الذهب، في تداولات البورصة العالمية، اليوم الجمعة، كما ساهم ارتفاع الدولار في تراجع أسعار المعدن النفيس.
وفي هذا السياق، تراجعت العقود الآجلة للذهب في بورصة نيويورك Comex صبيحة اليوم، بنسبة 0.18% إلى 1803.90 دولار للأونصة.
كما تراجعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.13% إلى 20.323 دولار للأونصة، وفقا لبيانات التداول.
وفي سوق العملات، نما الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية، حيث يتوقع المتعاملون في الأسواق المزيد من الإجراءات من قبل نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) لكبح التضخم.
كما تراجع سعر صرف اليورو إلى 1.0324 دولار، فيما كانت العملة الأوروبية قد أغلقت تعاملات أمس عند 1.0305.
بالمقابل ارتفع سعر صرف العملة الأمريكية أمام الين الياباني إلى 133.36 ين فيما بلغ سعر الصرف عند التسوية أمس عند 132.87 ين.
أما مؤشر الدولار، الذي يقيس سعر صرف العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، صعد بنسبة 0.14% إلى 105.25 نقطة.
طالع أيضا:
أسعار النفط تعود إلى المنطقة الحمراء
كما تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد توقف ضخ النفط الروسي عبر خط أنابيب “دروجبا” المتوجه إلى المجر والتشيك وسلوفاكيا.
وفي هذا السياق، تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” صبيحة اليوم، بنسبة 0.75% إلى 95.59 دولار للبرميل.
في حين انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.93% إلى 89.66 دولار للبرميل، وفقا للتداولات.
وجاء الانخفاض في أسعار الذهب الأسود في تعاملات اليوم بعد ارتفاع ملحوظ تم تسجيله أمس في ظل تقارير تحدثت عن توقف ضخ النفط من روسيا إلى دول جنوب أوروبا عبر أنبوب يمر عبر أوكرانيا، وذلك بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
كما أفادت شركة “ترانس نفط” الروسية بأن شركة “أوكرترانس نفط” الأوكرانية قد أوقفت في 4 أوت الجاري ضخ النفط الروسي عبر الفرع الجنوبي من خط أنابيب “دروجبا” المتوجه إلى المجر والتشيك وسلوفاكيا.