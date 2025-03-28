أسعار الذهب ترتفع إلى مستوى قياسي

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، إلى مستوى غير مسبوق، وسط استمرار المخاوف بشأن اتساع رقعة الحرب التجارية.

حيث مضى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فرض رسوم جمركية على جميع واردات السيارات.

وارتفع سعر الذهب بنسبة 0.7% ، ليبلغ مستوى قياسياً جديداً تجاوز 3,077 دولاراً للأوقية، متجاوزاً الرقم الذي سجله الخميس.

ويتجه المعدن لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الرابعة على التوالي، مدعوماً بطلب متنام على الأصول الآمنة.

ووقع ترمب يوم الخميس على إعلان يفرض بموجبه تعرفة جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات. مهدداً الاتحاد الأوروبي وكندا بـ”عقوبات أشد” إذا تعاونا للإضرار بالاقتصاد الأميركي.

وارتفع الذهب بنحو 16% منذ بداية العام، مسجلاً على الأقل 15 رقماً قياسياً جديداً. مدفوعاً بعمليات شراء من البنوك المركزية وزيادة الإقبال على الأصول الآمنة.

ورفعت بنوك كبرى توقعاتها لسعر الذهب، حيث عدّلت “غولدمان ساكس” هذا الأسبوع توقعاتها إلى 3,300 دولار للأوقية بنهاية العام.

وفي المقابل، استقرت الفضة عند أعلى مستوياتها منذ 2012 تقريباً، مستفيدة أيضاً من الطلب على الأصول الآمنة.