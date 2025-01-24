أسعار الذهب تقفز إلى أعلى مستوى

قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر، اليوم الجمعة، حيث تتّجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع توالياً.

ويأتي ذلك، بدعم من حالة الضبابية المحيطة بخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية. ودعواته لخفض أسعار الفائدة وهو ما يضغط على الدولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 2773.57 دولاراً للأونصة، وزادت بأكثر من 2 % حتى الآن هذا الأسبوع.

كما ارتفعت الأسعار إلى 2777.10 دولارات وهو أعلى مستوى لها منذ الحادي والثلاثين أكتوبر الأخير، عندما بلغت 2790.15 دولاراً.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 2781 دولاراً.

وهبط الدولار بما يزيد عن الـ 1 % خلال الأسبوع مُتجّهاً إلى أسوأ انخفاض أسبوعي في شهرين. ما يجعل الذهب أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال محللون: “انخفض الدولار بعد تصريحات لترامب خالفت توقعات السوق”.

كما ربطوا الانخفاض باحجام ترامب عن تطبيق رسوم جمركية مرتفعة عقب تنصيبه.

ودعا ترامب إلى خفض أسعار الفائدة فوراً، ولم يوضح خططه بشأن الرسوم الجمركية.

ودفعت الضبابية حول سياساته المستقبلية المستثمرين في السوق، إلى الإقبال على الأصول الآمنة مثل الذهب، مخافة التقلبات.