أسعار الذهب تلتهب مع انخفاض الدولار

ارتفعت اليوم الإثنين، أسعار الذهب في ظل ضعف الدولار، بينما يتطلع المستثمرون إتضاح الإتفاق التجاري بين أمريكا والصين.

زاد السعر الفوري للذهب 0.2 بالمائة إلى 1477.73 دولار للأوقية بحلول 6سا و41د بتوقيت غرينتش.

وارتفع الذهب في العقود الامريكية الآجلة 0.1 بالمائة إلى 1482.10 دولار.

ونزل مؤشر الدولار 0.2 بالمائة مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب أرخس لحاملي العملات الأخرى.

وصعد البلاديوم 0.7 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 1944.03 دولار للأوقية.

وزادت الفضة 0.7 بالمائة إلى 17.05 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.5 بالمائة إلى 932.62 دولار.