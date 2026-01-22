أسعار الذهب تنزل عن ذروتها القياسية

نزلت أسعار الذهب عن ذروتها القياسية أمس الأربعاء، وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 4778.51 دولار للأوقية. بحلول الساعة 2010 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس مستوى قياسيا ‍بلغ 4887.82 دولار. في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 1.5 بالمائة إلى 4837.50 دولار للأوقية.

وبالنسبة ‌للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 3.6 بالمائة إلى 91.17 دولار للأوقية, بعد بلوغه ذروة قياسية عند 95.87 دولار أول أمس الثلاثاء.

وتراجع البلاتين 0.1 بالمائة إلى 2460.20 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 2543.99 دولار في وقت سابق من يوم أمس.

وهوى البلاديوم 2.1 بالمائة إلى 1825.85 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع في وقت سابق.

