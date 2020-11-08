أسعار السلع: انخفاض التصدير وارتفاع الاستيراد في السداسي الأول 2020

سجلت أسعار تصدير السلع بالدينار، بما في ذلك المحروقات انخفاضا بنسبة 28.7 بالمائة في السداسي الأول من سنة 2020.

وبنفس الفترة من سنة 2019 سجلت فيه أسعار الاستيراد ارتفاعا بنسبة 2.1 بالمائة.

وأوضح الديوان الوطني للإحصائيات،أن انخفاض مؤشر قيم الوحدات عند تصدير السلع راجع إلى انخفاض أسعار المحروقات، وصادرات المنتجات خارج المحروقات.

وأضاف ذات المصدر،أن حجم الصادرات الجزائرية، قد سجل خلال الاشهر الستة الأولى انخفاضا بنسبة 35.9 بالمائة، لتبلغ 1.365.0 مليار دج.

مقابل 2.129.8 مليار دج خلال نفس الفترة من السنة السابقة.

أما بخصوص ارتفاع أسعار الواردات،خلال الأشهر الستة الأولى 2020 فراجع إلى ست مجموعات من المنتجات من التسعة،التي يتضمنها هيكل الواردات.

ويتعلق الارتفاع الملحوظ أكثر بالزيوت والدهون والشحوم ذات الطبيعة الحيوانية أو النباتية 13.9 بالمائة والمواد الغذائية والحيوانات الحية 7.9 بالمائة.

بالإضافة إلى آلات وعتاد النقل 7.1 بالمائة والمشروبات والتبغ 6.6 بالمائة.

كما عرفت أسعار مجموعات أخرى ارتفاعا ويتعلق الأمر بالمواد المصنعة 4.8بالمائة وكذا مختلف المواد الصناعية (+2 بالمائة).

ومن جهة أخرى عرفت بعض مجموعات المنتجات انخفاضا في أسعار استيرادها.

ويتعلق الانخفاض بمجموعات منتجات الوقود المعدني ومواد التشحيم والمنتجات ذات الصلة-13.8 بالمائة، والمواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة -8.8 بالمائة.

وأخيرا المواد الخام غير الصالحة للاستهلاك باستثناء الوقود -7.3 بالمائة.