أسعار السيارات الجديدة.. الجزائر “صعبتها”

ينتظر المواطن الجزائري، بشغف انطلاق تسويق السيارات الجديدة والعلامات التي ستتوفر. وهذا من أجل اقتناء سيارة “0 كنتور” بمواصفات تساعده في حياته اليومية، وبأسعار حسب قدرة جيبه.

وفي هذا السياق، أوضح وزير الصناعة، أن منذ 4 سنوات لم تدخل سيارة جديدة إلى الجزائر. مشيرا إلى أن هناك ضغط كبير والمواطنون قلقون بشأن الأسعار.

كما أشار الوزير، إلى أن “من هذه العلامات التي انطلقت مثل شيري وفيات، سنبرهن للجميع أنه فيه تحكم جيد في القطاع”. مضيفا “أن ما يدخل السوق الجزائرية إلا العلامات التي تتوفر فيها الشروط كخلق مناصب عمل دائمة”.

وعن أسعار السيارات الجديدة، كشف عون، أن الجزائر كانت شديدة، مردفا “وهذا للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن”.

في حين، قال وزير الصناعة، بدخول سيارات أخرى إلى الجزائر سينخفض ثمنها.

ومن جهته، أكد وزير التجارة، الطيب زيتوني، أن وزارته ستقوم بتتبع أسعار السيارات من العلامة وحتى وصولها للمواطنين. مشددا على عدم السماح للوسطاء بالتلاعب بأسعارها.

ووجه الوزير، في تصريح صحفي على هامش الإنطلاق الرسمي في تسويق سيارات CHERY، نداء للمصنعين والمستوردين بإحترام سلسلة التسويق. حتى تصل السيارات للمواطنين بأسعار معقولة.

وقال زيتوني، أن هناك إختلالات كبيرة بين السعر الذي يصدر عن العلامة، والسعر الذي يتلقاه المواطن، والذي تصل فيه السيارات إلى أسعار خيالية وإضافات كبرى.