أسعار السيارات المستعملة في الجزائر اليوم

لا يزال سوق السيارات المستعملة في الجزائر يعرف ركودا بسبب إنتظار المواطنين إنخفاض أسعار السيارات، خاصة مع دخول السيارات الجديدة إلى الجزائر.

وأجمع المتتبعون لسوق السيارات المستعملة في الجزائر، أن البيع والشراء منخفض كثيرا، بسبب الإختلاف على الأسعار.

ومع دخول السيارات الجديدة، فإن من الطبيعي أن ينزل سعر السيارات المستعملة. لكن تحكم بعض السماسرة في الأسواق يمنع الأسعار من الإنخفاض.

ونستعرض لكم أسعار السيارات المستعملة في عدد من أسواق السيارات المعروفة عبر الوطن، اليوم الخميس، كما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي، وجاءت كالتالي:

سوق طولقة ببسكرة:

عرضت سيارة QQ سنة 2013 بسعر 53 مليون سنتيم، فيما وصل سعر سيارة GOLF 4 إلى 63 مليون سنتيم. وبلغ سعر سيارة PICANTO سنة الصنع 2007، 130 مليون سنتيم.

ووصل سعر سيارة بيجو 207 سنة 2012 إلى 200 مليون سنتيم، وسيارة كونغة سنة 2003 إلى 115 مليون سنتيم. وسيارة ايديس سنة 2015 إلى 185 مليون سنتيم.

السوق الأسبوعي لولاية سطيف:

وصل سعر سيارة CLIO سنة 2005 إلى 105 مليون سنتيم، وسيارة أوكتافيا سنة 2010 مبلغ 210 مليون سنتيم.

كما عرضت سيارة CLIO سنة 2003، بمبلغ 115 مليون سنتيم، وسيارة ستيبواي 2021 بمبلغ 340 مليون سنتيم.

سيارات أقل من 90 مليون سنتيم

ونعرض عليكم هنا أسعار السيارات المستعملة في الجزائر بالأسواق اليوم الخميس، بأقل من مبلغ 90 مليون سنتيم.

عرضت سيارة بيجو 307 سنة 2002 بمبلغ 80 مليون سنتيم، فيما وصل سعر سيارة شيفروليه سنة 2011، إلى 91 مليون سنتيم. وسيارة كيا بيكانتو سنة 2007 بسعر 95 مليون سنتيم.

ووصل سعر سيارة بيجو 207 سنة 2008، إلى 80 مليون سنتيم، فيما بلغ سعر سيارة CHANA سنة 2010، 55 مليون سنتيم.