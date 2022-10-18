أسعار السيارات المستوردة .. الوزير يكشف الجديد

كشف وزير الصناعة أحمد زغدار أن اسعار السيارات المستوردة ستكون “معقولة” عند فتح السوق على هذا الاستيراد. كما انها ستخضع لقانون العرض والطلب.

وفي تصريح صحفي خلال جولة بمعرض الأغذية قال زغدار “عند دخول السيارات السوق، سيتحكم (في الأسعار) قانون العرض والطلب”.

وعلى هامش الاحتفاء باليوم العالمي للتغذية اوضح زغدار بخصوص ملف انتاج الزيوت الأساسية والعطرية عن إجراء حكومي سيتم تطبيقه قريبا من أجل تسوية وضعية الناشطين في هذا المجال وتنظيم القوانين الخاصة به.

اما حول توزيع وتعبئة المواد الغذائية، أكد الوزير على ضرورة تعزيز نقاط البيع بـ 100 نقطة بيع جديدة لفرع “ديكوبا”. لاسيما في الجنوب، لتضاف إلى 380 نقطة بيع الموجودة حاليا.

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