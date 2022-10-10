أسعار السيارات تنهار والماروتي حديث الساعة!

فور، إعلان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قرار السماح استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، بدأت الأسعار تنهار منذ الأمس. حيث انخفضت الأسعار بـ20 مليون و25 مليون، حسب نوع السيارة وصنف المحرك.

ومن جهته، يرى خبير في عالم السيارات، مراد سعدي، أن بهذا القرار سترجع قيمة السيارات الحقيقية. مؤكدا على ضرورة تجسيد القرار في الميدان.

كما أشار سعدي، إلى أن السيارة الأوروبية ذات المواصفات جزائرية وحسب دفتر الشروط البلاد والتي كانت 200 مليون ستصل الى 120 مليون سنتيم. مضيفا أنه على سبيل المثال “ماروتي” ستصبح 30 أو 25 مليون سنتيم. موضحا أن المنافسة ستكون شديدة وتنقلب الموازين، برجوع الأسعار في الجزائر إلى المسار الطبيعي.

ونصح، الخبير في السيارات، المواطنين التحلي بالصبر، واقتناء السيارات من الوكلاء المعتمدين. والذين يعملون حسب دفتر الشروط الجزائري.

كما أضاف المتحدث ذاته، أن السيارة المستعلمة في الخارج لن تكون بالسعر الذي يتصوره الشعب الجزائري. حيث ستدخل فيها TVA بـ19 بالمائة والجمركة. موضحا أن سعر السيارة المقبولة و المتوسطة قيمتها في في الخارج حوالي 15 ألف أورو.

وبعد تصفحنا لموقع “واد كنيس” صادفتنا المئات من الإعلانات وفي وقت واحد ومتقارب. من اجل بيع السيارات والمركبات خاصة السيارات المعروضة بمساحات البيع الكبرى. أين شرع أصحابها في عرضها للبيع وبالجملة من أجل التعامل مع القرار الجديد.

وحسب أراء بعض المواطنين الذين زاروا موقع واد كنيس وتصفحو الأسعار المعروضة، أكدوا أن الأسعار لم تنخفض بعد وإنما بقيت مرتفعة جدا. على الرغم من قرار فتح الإستيراد. مشيرين إلى أن أغلب الباعة فضلوا بيع سياراتهم التي اشتروها بثمن باهض خوفا من تهاوي الأسعار مستقبلا.